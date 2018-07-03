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На Львовщине военнослужащий торговал боеприпасами

03.07.2018 17:43

Правоохранители задержали во Львовской области военнослужащего за сбыт боеприпасов. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

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“2 июля 2018 года во время очередной попытки реализации партии боеприпасов в порядке ст. 208 УПК Украины задержали бойца ВСУ”, - говорится в сообщении.

При этом факт сбыта боеприпасов военнослужащим одной из воинских частей Львовской области задокументировали следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона вместе с оперативными сотрудниками Управления СБУ во Львовской области.

Во Львовской области военнослужащий торговал боеприпасами

Установлено, что указанный сержант присвоил взрывчатые вещества и боеприпасы — 2 гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и более 200 патронов калибра 7,62 мм, с целью их дальнейшего сбыта.

Как отмечается, средства в размере 4 тыс грн, а также боеприпасы и взрывчатые вещества обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Решаются вопросы о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (сбыт боевых припасов, взрывчатых веществ) и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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