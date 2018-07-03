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На Волині митника-хабарника засуджено до 5 років позбавлення волі

03.07.2018 17:56

Прокурорами Ковельської місцевої прокуратури Волинської області підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про неодноразове одержання неправомірної вигоди (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,3 ст. 368 КК України) старшим інспектором одного з відділів Волинської митниці Державної фіскальної служби.

У серпні 2015 року митник двома траншами – по 500 та 800 доларів США - одержував неправомірну вигоду від представника суб’єкта підприємницької діяльності за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів, які ввозилися господарським товариством в Україну через митний пост «Ягодин».

Вироком Любомльського районного суду Волинської області старшого інспектора визнано винним у вчинених злочинах та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України строком на 2 роки та конфіскацією майна.

Прокуратура Волинської області оскаржуватиме вирок суду в апеляційному порядку, наполягаючи на суворішому покаранні для корупціонера.

Прес-служба прокуратури Волинської області

 

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