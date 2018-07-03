У киевского ресторана подстрелили мужчину

Во вторник, 3 июля, в Киеве на улице Антоновича неизвестный стрелял в мужчину. Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции на своей странице в Facebook.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Ему оказывают медицинскую помощь.

Возле ресторана работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления. // 112.ua