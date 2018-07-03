У киевского ресторана подстрелили мужчину

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Во вторник, 3 июля, в Киеве на улице Антоновича неизвестный стрелял в мужчину. Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции на своей странице в Facebook.
Злоумышленник с места происшествия скрылся. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Ему оказывают медицинскую помощь.
Возле ресторана работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления. // 112.ua
Дороги в Швеции – самые безопасные в ЕC. Во многом благодаря планированию дорог, перекрестков и переходов. Смертность в ДТП в Швеции в 5 раз ниже, чем в России, и в 6...