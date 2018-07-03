Мужчина, расстрелянный в Киеве, умер в больнице

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Мужчина, в которого стреляли возле ресторана на улице Антоновича в Киеве 3 июля, умер. Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции на своей странице в Facebook.
По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал – сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно – от пистолета Макарова.
Личность потерпевшего установлена – это мужчина 1988 года рождения.
Свидетели рассказали о злоумышленнике: мужчина кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.
В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию злоумышленника.
По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, среди версий - конфликт и заказное убийство.
"Но это будет известно после установления четко личности потерпевшего, его связей, отработки его жизни", - отметил он журналистам.
Крищенко также уточнил, что потерпевший выходил из одного из офисов. Вооруженный преступник вышел из автомобиля, выстрелил на подходе, а затем несколько раз вплотную, когда потерпевший уже лежал на земле.
Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.
Напомним, 3 июля на улице Антоновича возле ресторана неизвестный выстрелил в мужчину.
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