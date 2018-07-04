Ситуация с легальными финансовыми брокерами в Украине

Если бы в данный момент у НБУ не было других проблем, как укрепление государственной валюты, то скорее всего продолжилось внедрение плана по регулированию финансовых брокеров в стране. Под финансовыми брокерами подразумевается любая организация, которая в качестве основной своей услуги предлагает гражданам заключать сделки на покупку и продажу на международных финансовых рынках.

В данный момент частично урегулирована ситуация с Форекс компаниями, есть чёткий контроль деятельности, некоторые защитные механизмы против мошенников, а также брокер, работающий легально платит подоходный налог (минимум 15%) со всех прибыльных сделок клиентов. Естественно, существуют брокерские компании, которые не зарегистрированы под товарным знаком с аббревиатурой UA, располагаются в оффшорах или Европе, как например Бинома и предлагают свои услуги гражданам Украины без всякой геопривязки.

Оффшорные финансовые брокеры не то чтобы уклоняются от налогов, они их платят по месту регистрации, но не платят подоходный налог клиента, так как это практически невозможно, когда у компании клиенты могут быть из любой точки мира. Представьте себе, что брокер должен был бы уплачивать налоги в России, Украине, Японии, Испании и Зимбабве, где действуют совершенно разные законодательства и процесс уплаты налогов также может отличаться. Поэтому в конечно счёте ответственным лицом по всем налоговым вопросом являемся мы с вами, обычные граждане. Не важно, поступает ли ваш доход от финансовой деятельности или же вы постоянно перепродаёте какие-то вещи из интернета. Если деньги поступают на ваш банковский счёт, то скрыть свою доходность очень тяжело, разве что под проверку обычно не попадают мелкие транзакции. Намного проще дела обстоят с наличными расчётами и средствами, поступающими на электронные кошельки или если речь идёт о криптовалюте. В таком случае налоговый вопрос остаётся на совести каждого человека, и он сам выбирает уклонятся от уплаты или задекларировать все свои доходы.

Государственные органы внимательно подходят к регулированию финансовых рынков и их участников, но большое количество брокерских компаний, которые базируются за рубежом не позволяют контролировать всё в полной мере, хотя никто при этом не нарушает законы, то есть всё легально. С другой стороны, есть специальные саморегулируемые организации форекс-дилеров, так называемые CPO, которые контролируют деятельность брокеров. Чаще всего такие CPO создаются для Форекс брокеров, а для брокеров бинарных опционов и контрактов на разницу CFD отсутствуют. Учитывая возросший рост мошеннических компаний, которые выдают себя за полноценных брокеров, в Европейском Союзе вовсе решили запретить бинарные опционы с 1 июля 2018 года.

Запретить законодательно любую рекламу и предоставление услуг не профессиональным трейдерам. Не совсем понятно, что именно подразумевается под термином «профессиональный трейдер», так как таковых бумаг подтверждающий такой статус в Украине, как нам известно, не существует. Пока Украина не входит в состав европейского союза, любые финансовые компании могут рекламировать свои услуги по торговле на рынках Форекс и фондовых биржах. Именно поэтому всем трейдерам и любителям спекулировать акциями компаний, валютой или криптовалютой, необходимо оставаться предельно внимательным по отношению к тому, где они открывают торговые счета, кому отправляют деньги и каким образом они собираются выводить прибыль. Подходить к открытию счёта у брокерской компании необходимо точно также, как открытие счёта в банке. Если вы не доверяете банку, то вы вряд ли понесёте туда свои деньги, так почему же люди продолжают регистрироваться в оффшорных компаниях, которые исчезают спустя 2-3 месяца и владельцев который не поможет найти даже интерпол? Будьте аккуратны и пускай тренд будет всегда попутный!