Генеральна прокуратура України викликала Космоса-Черновецького на допит

Відповідний текст повістки розміщено на сайті ГПУ.

"Черновецький Леонід Михайлович, 25.11.1951 року народження, відповідно до вимог статей 133, 135 Вам необхідно з'явитися 17.07.2018 року о 10 год. 00 хв. в кабінет №1106 приміщення Генеральної прокуратури України до слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Лукащука C.B., за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15", - йдеться у документі.