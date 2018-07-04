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Генеральна прокуратура України викликала Космоса-Черновецького на допит

04.07.2018 01:15

Генеральна прокуратура України викликала екс-мера Києва Леоніда Черновецького на допит.

 Відповідний текст повістки розміщено на сайті ГПУ.

 

ГПУ викликала Черновецького на допит

 

"Черновецький Леонід Михайлович, 25.11.1951 року народження, відповідно до вимог статей 133, 135 Вам необхідно з'явитися 17.07.2018 року о 10 год. 00 хв. в кабінет №1106 приміщення Генеральної прокуратури України до слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Лукащука C.B., за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15", - йдеться у документі.

Також зазначено, що Черновецького до ГПУ запрошують для участі в допиті у кримінальному провадженні №12013220540000400 в якості свідка. // Укрінформ

 

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