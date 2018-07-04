Генеральна прокуратура України викликала Космоса-Черновецького на допит

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Генеральна прокуратура України викликала екс-мера Києва Леоніда Черновецького на допит.
Відповідний текст повістки розміщено на сайті ГПУ.
"Черновецький Леонід Михайлович, 25.11.1951 року народження, відповідно до вимог статей 133, 135 Вам необхідно з'явитися 17.07.2018 року о 10 год. 00 хв. в кабінет №1106 приміщення Генеральної прокуратури України до слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Лукащука C.B., за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15", - йдеться у документі.
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