Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Иран обвинил Израиль в воровстве дождевых облаков и снега с горных вершин

04.07.2018 02:39

Глава управления гражданской обороны Ирана Голамреза Джалали обвинил Израиль в развязывании климатической войны против республики. По мнению Джалали, соседние страны воруют у Ирана дождевые облака и снег с горных вершин.

В последние годы на юге Ирана наблюдается сильная засуха: уровень воды в реках и грунтовых вод снизились, жители нескольких провинций столкнулись с острым дефицитом питьевой воды. Генерал Джалали считает, что к засухе причастны соседние государства. Такой вывод он сделал на основе данных «иранских научных центров», сообщает агентство Tasnim.

Джалали рассказал, что иранские ученые изучили большие высоты от Афганистана до Средиземноморья. По их данным, везде, кроме иранских территорий, на высоте 2,2 тысячи метров есть снег.

«Объединенные команды из Израиля и одной из соседних стран воздействуют на облака, направляющиеся в Иран, делая их «бесплодными». Более того, мы столкнулись со случаями кражи облаков и снега», — цитирует агентство генерала. // breakingmad

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...