Иран обвинил Израиль в воровстве дождевых облаков и снега с горных вершин

Глава управления гражданской обороны Ирана Голамреза Джалали обвинил Израиль в развязывании климатической войны против республики. По мнению Джалали, соседние страны воруют у Ирана дождевые облака и снег с горных вершин.

В последние годы на юге Ирана наблюдается сильная засуха: уровень воды в реках и грунтовых вод снизились, жители нескольких провинций столкнулись с острым дефицитом питьевой воды. Генерал Джалали считает, что к засухе причастны соседние государства. Такой вывод он сделал на основе данных «иранских научных центров», сообщает агентство Tasnim.

Джалали рассказал, что иранские ученые изучили большие высоты от Афганистана до Средиземноморья. По их данным, везде, кроме иранских территорий, на высоте 2,2 тысячи метров есть снег.

«Объединенные команды из Израиля и одной из соседних стран воздействуют на облака, направляющиеся в Иран, делая их «бесплодными». Более того, мы столкнулись со случаями кражи облаков и снега», — цитирует агентство генерала. // breakingmad