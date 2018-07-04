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Белорусские автобусы незаконно ездят в Крым через Крымский мост

04.07.2018 08:20

В интернете активно рекламируют поездки в аннексированный Крым из Минска и других белорусских городов.

 Рекламой путешествия через ряд городов России занимается фирма «Intercars». Belsat.eu выяснил, что, несмотря на европейское название, компания – белорусская и выступает посредником еще одной белорусской фирмы-перевозчика «БелЭкспресс».

Оператор «Intercars» рассказала нам, что путешествия в Крым пользуются популярностью среди белорусов. Такие маршруты осуществляются уже как минимум год. Сейчас автобусы ездят через Крымский мост.

«Но примите во внимание, что билеты почти разобрали», – говорит девушка.

Действительно, когда мы попытались заказать билеты, оказалось, что свободных мест на конец июля почти нет. А автобус курсирует каждые три дня, затем один день – перерыв.

Как оказалось, работница «Intercars» не знает, что поездки в аннексированный Крым через Россию незаконны.

«У наших клиентов еще никогда не было проблем, по крайней мере нам никто о таком не сообщал», – уверенно отвечает она.

То же самое заявили и в «БелЭкспресс», которая также продает билеты напрямую через свой сервис vkrim.by.

Оператор фирмы-перевозчика подтверждает, что билетов почти не осталось и нужно их поскорее заказывать. О проблемах с пересечением украинской границы и запретом на въезд в Украину она не слыхала.

«Мы же едем через Россию, с которой нет границы. Позже через мост в Крым, где также упрощенный досмотр и никакой отметки в паспорт не ставят. Нечего волноваться», – рассказала она.

Ранее подобные услуги оказывала туристическая фирма «Альтонель Тур». После публикации на belsat.eu минская турфирма аннулировала поездки на полуостров.

Туроператоры не предупреждают клиента о запрете, а вот в пограничном комитете Украины ответ однозначен: Крым – оккупированная территория и посещать полуостров через территорию России незаконно.

Граждане, которые так путешествуют, не только не смогут попасть на территорию Украины, но и получат штраф – до 390 рублей и к тому же запрет на въезд до трех лет.

Источник: belsat.eu

 

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