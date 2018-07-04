Google подтвердил, что разрешает разработчикам читать письма пользователей Gmail

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В Google заявили, что эта практика не противоречит их политике
Google подтвердил, что частные электронные письма, отправленные и полученные пользователями Gmail, иногда могут быть прочитаны разработчиками приложений. Об этом сообщает BBC.
"Люди, которые подключили сторонние приложения к своим учетным записям, могут нечаянно предоставить человеческому персоналу разрешение на чтение своих сообщений", - говорится в сообщении.
Эксперты по безопасности сказали, что "удивительно", что Google допустил это. Также некоторые американские компании назвали эту информацию "грязной тайной".
Gmail - самый популярный в мире почтовый сервис с 1,4 миллиардами пользователей. // 112.ua
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