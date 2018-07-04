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Арестована медсестра, которую подозревают в убийстве 17 младенцев (видео)

04.07.2018 09:05

Медицинская комиссия не смогла выявить причин увеличения детской смертности в больнице, впоследствии оказалось, что бесчеловечные убийства - дело рук медсестры.

Полиция Великобритании задержала работницу детского отделения больницы в графстве Чешир по подозрению в убийстве восьми младенцев.

Кадр из видео ТСН

Как сообщает ТСН, женщина работала в одном из госпиталей в графстве Чешир на северо-западе Англии. Ее заподозрили в причастности к смерти восьми новорожденных, погибших в больнице в 2015 и 2016 годах. Но потом список жертв расширили. Медицинскую работницу также подозревают в покушении на жизнь еще 15 детей, чьи внезапные недомогания вызвали подозрение у следователей. Медсестру пока держат под стражей. 

В июле 2017 года больница перестала принимать на лечение детей младше восьми месяцев. Расследование началось после того, как комиссия королевского колледжа педиатрии и детского здоровья в своем докладе не смогла выявить причин увеличения детской смертности в больнице. // УНИАН

 

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