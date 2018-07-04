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Павла Гриба при этапировании в Ростов жестоко избили российские зэки

04.07.2018 09:15

У парня отобрали одежду и еду

Украинского полизаключенного Кремля Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону жестоко избили российские заключенные, а также забрали у него все вещи и продукты питания. Об этом в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб со ссылкой на данные адвоката.

Павел Гриб / "Коммерсант"

Защитник Марина Дубровина встретилась с Павлом сегодня вечером.

"Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется", – написал отец Гриба.

Кроме того, россияне забрали все вещи, продукты питания, которые накануне передали украинские консулы.

"Он остался в одних шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья не имеет", – отметил Игорь Гриб.

Украинский заключенный считает, что такое отношение к нему будет и впредь.

"Один сильный удар в область живота... как следствие – внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь", – подчеркнул отец Павла.

Он также отметил, что парня постоянно мучает сильная головная боль, слабость.

"Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", – подчеркнул отец.

Ранее сообщалось, что российский суд начал рассмотрение уголовного дела против Павла Гриба, которого обвиняют в содействии терроризму.

Ранее Игорь Гриб заявлял, что на Павла Гриба усилили психологическое давление в российском СИЗО. Сообщалось, что украинский политзаключенный страдает от портальной гипертензии и ему необходим ежедневный прием специальных лекарств. ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. С соответствующим требованием неоднократно выступала и украинская сторона. В РФ отвечали, что у украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

Павел Гриб является сыном бывшего украинского пограничника Игоря Гриба. 25 августа 19-летнего Павла, который поехал в Гомель (Белоруссия) на встречу со знакомой, задержали российские спецслужбы.

2 июля российский суд принял решение оставить Павла Гриба под стражей до 20 декабря. // 112.ua

 

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