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В Москве нашли мертвым 19-летнего сына российского миллиардера

04.07.2018 09:25

Парень увлекался игрой Dota и перед самой смертью проиграл три матча

15 июня под окнами одного из московских домов обнаружили тело 19-летнего парня.

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По данным российских СМИ, погибшим оказался Юрий Гущин-Кузнецов.

Юноша был сыном Елены Гущиной (помощник вице-премьера Игоря Шувалова) и акционера многопрофильной российской группы компаний "Гута" Артема Кузнецова. Также он приходился внуком постоянному участнику списка Forbеs Юрию Гущину, который входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. Стоимость всех представленных им активов приближается к десяти миллиардам евро, передает Telegram-канал 112.

Погибший не страдал психическими заболеваниями или депрессией, однако после его гибели в доме обнаружили записку. "Я жил ради Лизы, только ее я любил", — указано в записке.

По имеющимся данным, парень увлекался игрой Dota и перед самой смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник "Тупо Убейся". // Сегодня

 

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