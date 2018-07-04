В Москве нашли мертвым 19-летнего сына российского миллиардера

Парень увлекался игрой Dota и перед самой смертью проиграл три матча

15 июня под окнами одного из московских домов обнаружили тело 19-летнего парня.

По данным российских СМИ, погибшим оказался Юрий Гущин-Кузнецов.

Юноша был сыном Елены Гущиной (помощник вице-премьера Игоря Шувалова) и акционера многопрофильной российской группы компаний "Гута" Артема Кузнецова. Также он приходился внуком постоянному участнику списка Forbеs Юрию Гущину, который входит в число 200 богатейших российских бизнесменов. Стоимость всех представленных им активов приближается к десяти миллиардам евро, передает Telegram-канал 112.

Погибший не страдал психическими заболеваниями или депрессией, однако после его гибели в доме обнаружили записку. "Я жил ради Лизы, только ее я любил", — указано в записке.

По имеющимся данным, парень увлекался игрой Dota и перед самой смертью проиграл три матча. В игре у Юрия был ник "Тупо Убейся". // Сегодня