Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Повідомлено про підозру директору товариства, який привласнив майже чверть мільйона гривень

04.07.2018 09:35

Встановлено, що між однією із сільських рад Києво-Святошинського району та товаристовом укладено три договори з капітального ремонту тротуарів та дороги в с. Білогородка на загальну суму понад 2,5 млн грн.

В подальшому, директор товариства, використовуючи своє службове становище, складав акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість, до яких вносив завідомо неправдиві відомості про те, що підрядні роботи з ремонту тротуарів та дороги виконанні в повному обсязі.

Так, на підставі підроблених директором товариства документів сільська рада на рахунок підрядника перевела кошти, загальна сума яких становить понад 2,5 млн грн.

Втім, згідно із висновками судових будівельно-технічних експертиз, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією відповідно до договорів на суму майже 250 тис гривень.

За процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...