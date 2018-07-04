Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Власник авто намагався дати хабара посадовцю Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України

04.07.2018 09:45

Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України в рамках контролю за вчиненням злочину, за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Херсонській області та Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України під час скоєння кримінального правопорушення викрито громадянина, який за вирішення питання щодо повернення йому автомобіля "Ауді-А6", арештованого та вилученого слідчим поліції під час розслідування кримінального провадження, запропонував заступнику Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України неправомірну вигоду в сумі 13 500 гривень.

У вівторок, 3 липня 2018 року, під час передачі обумовленої суми хабара, яка проходила під контролем правоохоронців, хабародавця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На цей час проводяться невідкладні слідчі дії.

Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...