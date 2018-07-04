Власник авто намагався дати хабара посадовцю Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України

Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України в рамках контролю за вчиненням злочину, за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Херсонській області та Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України під час скоєння кримінального правопорушення викрито громадянина, який за вирішення питання щодо повернення йому автомобіля "Ауді-А6", арештованого та вилученого слідчим поліції під час розслідування кримінального провадження, запропонував заступнику Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України неправомірну вигоду в сумі 13 500 гривень.

У вівторок, 3 липня 2018 року, під час передачі обумовленої суми хабара, яка проходила під контролем правоохоронців, хабародавця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На цей час проводяться невідкладні слідчі дії.

Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України