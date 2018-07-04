В Днепре полицейский прикарманил конфискованные ноутбуки и часы

Бывшему стражу порядка грозит до восьми лет тюрьмы за растрату чужого имущества

В Днепре на скамье подсудимых оказался сотрудник городского отделения полиции. Прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-старшины, которому инкриминируют правонарушение согласно ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

"Работнику полиции были предъявлены на сбережение вещественные доказательства в уголовном производстве – компьютерная и электронная техника (ноутбуки, планшеты, часы, мобильные телефоны и др.) стоимостью более 300 000 грн., изъятая во время обыска в одном из магазинов Днепра. Однако он присвоил указанное имущество и распорядился им по своему усмотрению", – рассказывают обвинители.

Согласно статье уголовного кодекса, за правонарушение экс-полицейский может провести за решеткой от пяти до восьми лет. // Сегодня