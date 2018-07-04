В аеропорту «Бориспіль» затримано наркоторговців з кокаїном на 30 мільйонів гривень

Затримано організатора наркобізнесу та його поплічників. Крім того, вилучено понад шість кілограмів контрабандного кокаїну.

За словами керівника Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрія Кіхтенка, двох наркокур’єрів затримано у результаті проведення спільної спецоперації працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції, прикордонної та митної служб аеропорту «Бориспіль» під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. Поліцейські вилучили більше шести кілограмів контрабандного кокаїну, вартістю майже 30 мільйонів гривень.

«Ця масштабна реалізація була здійснена вже в новому форматі нашого підрозділу. Зокрема, були залучені працівники, які призначені на першому етапі реформування Департаменту протидії наркозлочинності. Досудове розслідування проведено детективами новоствореного відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного слідчого управління. Це ефективна модель, яка посилила позицію Департаменту»,- зазначив Андрій Кіхтенко.

Він додав, що організатором групи був 42-річний громадянин Туреччини. Чоловік керував контрабандною діяльністю та забезпечував постачання кокаїну на територію нашої держави. Також він залучив до співпраці свого співгромадянина, який тимчасово проживав на Київщині. Фігурант виконував функції координатора, зокрема - займався пошуком маршрутів постачання кокаїну, логістикою та забезпечував звʼязок курʼєрів із іноземними наркоторговцями.

До складу угруповання також входив 28-річний житель Одещини, який займався пошуком і вербуванням наркокурʼєрів через популярні соціальні мережі. За «роботу» вербувальник обіцяв винагороду в сумі від трьох до семи тисяч доларів США.

Очільник Департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко зазначив, що з метою посилення конспірації контрабандної діяльності групи її керівники постійно змінювали маршрути транспортування наркотику та способи його переховування від митного контролю.

«Усіх членів міжнародної наркогрупи заарештовано. Відносно них відкрито кримінальні провадження, передбачені ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Згідно із законом на зловмисників очікує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна»,- повідомив Андрій Кіхтенко.

Департамент комунікації

Національної поліції України