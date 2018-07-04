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На вимаганні хабара викрито начальника відділу державної виконавчої служби в Миколаївській області

04.07.2018 10:15

Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України за оперативного супроводження співробітників Управління служби безпеки України в Миколаївській області на вимаганні неправомірної вигоди викрито начальника Вознесенського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням установлено, що керівник відділу державної виконавчої служби за погодження документів про преміювання підлеглих щомісячно вимагав неправомірну вигоду в розмірі 20% від загальної суми премії.

03.07.2018 під час передачі чергової частини неправомірної вигоди чиновника затримано в порядку ст. 208 КПК України в його робочому кабінеті.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону затриманому планується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

 

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