На Буковині судитимуть групу кредитних шахраїв

Прокуратура Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт відносно 5 жителів області, які зорганізувавшись у злочинну групу, шахрайським шляхом виманювали кошти в громадян.

Досудовим розслідування встановлено, що чернівчанка з метою одержання незаконного та неконтрольованого державою прибутку, залучивши ще 4 осіб, організувала незаконну схему надання громадянам фінансових послуг з кредитування.

Так, з березня 2015 по жовтень 2017 року члени організованої злочинної групи через фіктивно створені та зареєстровані на юридичних осіб фінансові установи, вводили громадян в оману щодо можливості одержання кредитів та позик, без пред’явлення відповідних документів.

Потенційних клієнтів зловмисники підшуковували за допомогою рекламних оголошень, розміщених у ЗМІ. Щоб створити позитивне враження та ввійти в довіру громадян, зловмисники орендували приміщення, де проводили зустрічі і надавали консультації з приводу швидкого одержання коштів. Однак обов’язковою умовою безперешкодного отримання кредиту чи позики був відсотковий платіж на відкриті банківські рахунки спеціально створених юридичних осіб.

Після одержання відсоткових коштів на рахунки, «кредитори» змінювали адреси орендованих приміщень та продовжували ошукувати громадян.

Від незаконних дій злочинного угрупування потерпіла 81 особа. Сума завданих збитків сягає понад 1,7 млн грн.

Організатор та учасники злочинного угрупування обвинувачуються за ч.4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Чернівецької області