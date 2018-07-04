Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 03.07.2018

До Суворовського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулась 39-річна жителька Лиманського району, яка повідомила, що в одній із міських маршруток у неї вкрали гаманець з грошима та мобільним телефоном. У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 33-річного одесита, який надав правдиві свідчення.

До Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції із заявою звернувся 41-річний житель м. Чорноморськ, який повідомив, що біля дому у нього вкрали сумку з грошима та чотирма мобільними телефонами, яку він ненадовго залишив без нагляду. Вжитими заходами поліцейські викрили двох юнаків: один місцевий, другий – житель району. Хлопці надали правдиві свідчення та повернули вкрадене.

ВК ГУНП в Одеській області