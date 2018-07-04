На Львівщині двоє чоловіків намагалися продати позичений автомобіль

В Стрию поліцейські затримали двох чоловіків, які намагалися продати автомобіль свого приятеля. Обом зловмисникам обрану міру запобіжного заходу – тримання під вартою, - відділ комунікації поліції Львівської області.

В Стрийський відділ поліції звернувся 19-річний місцевий мешканець. Юнак повідомив, що двоє знайомих заволоділи його автомобілем «Ауді А6» на іноземній реєстрації. Заподіяні збитки становлять 31 200 гривень.

Як встановили правоохоронці, увечері 4 травня 20-річний житель району взяв у заявника автомобіль та пообіцяв повернути його за кілька годин, оскільки потерпілий мав зустрітися з потенційним покупцем авто.

Зловмисник приїхав на місце зустрічі з власником завчасно – разом із їх спільним 21-річним приятелем, теж жителем району. Обидва юнаки заявили, що ніби то потерпілий заборгував їм гроші та змусили назвати номер телефону покупця.

Коли вони поїхали, заявник зателефонував до поліції, а також до чоловіка, який хотів придбати «Ауді». Правоохоронці виявили згаданий автомобіль у Стрию на вулиці Вокзальній.

Обидва зловмисники були затримані. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. // galinfo.com.ua