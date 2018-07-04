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На столичных Теремках в лифте нашли тело убитой женщины (видео + фото подозреваемого)

04.07.2018 11:05

Во вторник, 3 июля, в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 41, обнаружили труп женщины. Тело нашли в лифте на 8 этаже.

Вызов на линию 102 поступил около 17:20. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

убийство

По словам полицейских, жители подъезда обнаружили тело женщины без признаков жизни. Весь лифт был залит кровью. Погибшей оказалась жительница этого подъезда, 1952 года рождения. По предварительной информации, погибшей нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком. Кровавые следы тянулись от подъезда за угол дома. В мусоропроводе был найден окровавленный кухонный нож. Также полицейские обнаружили рукоятку молотка. 

Установлена личность подозреваемого, им оказался житель этого же подъезда, Танасийчук Александр Дмитриевич 1977 года рождения, его разыскивают правоохранители. Приметы: на вид 40-45 лет, рост — 160-165 сантиметров, короткие волосы с залысинами. Мужчина имеет психические отклонения. Из-за чего убили женщину — неизвестно. Отметим, что версия ограбления исключается.

Установлена личность подозреваемого, им оказался жилец этого же подъезда, Танасийчук Александр Дмитриевич, его разыскивают правоохранители

 

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