Убитого вчера в Киеве азербайджанца считают близким к уголовному авторитету Олегу Бакинскому

Имя мужчины, смертельно раненного во вторник, 3 июля, в Киеве возле ресторана азербайджанской кухни «Долма», правоохранители пока не раскрывают. Но его рассекретил народный депутат Игорь Мосийчук. Он сообщил в Facebook: «Убитый — азербайджанец Агаел Дауд, близкий к уголовному авторитету Олегу Бакинскому». Вероятно, нардеп немного ошибся: фамилия Давуда Шахвелед оглу — Агаев. Три года назад за ним со стрельбой гонялись по центру Киева бойцы «Альфы» и столичные милиционеры.

26 марта 2015 года на улице Городецкого было совершено покушение: по только что вышедшему из дома мужчине открыли пальбу из огнестрельного оружия. Несколько пуль попали в ноги жертве, но добить его преступникам не удалось — откуда ни возьмись появились спецназовцы и милиция, попытавшиеся схватить нападавших.

Как оказалось, столичным правоохранителям поступила информация о планирующейся попытке выбить долги представителями одной бизнесово-криминальной группировки у имеющего связи в уголовных кругах бизнесмена. Предполагалось, что бизнесмена будут похищать, когда он выйдет из дому. Поэтому «Альфа» и оперативники-милиционеры заблаговременно заняли позиции, готовясь схватить похитителей.

Несмотря на то, что события стали развиваться по другому сценарию, правоохранители оперативно отреагировали. Не ожидавшие такого поворота злоумышленники попытались скрыться на заранее подготовленных «Тойоте» и «Фольксвагене». Но «японца» с двумя нападавшими сразу же блокировали. «Немец» же смог уйти, чуть не задавив пытавшегося задержать машину милиционера — тому чудом удалось отпрыгнуть в последний момент.

Задержали «Фольксваген» через несколько минут. Он пытался уйти от погони по Крещатику, выехав на встречную полосу, но тянучка на Бессарабке и несколько выпущенных правоохранителями по кузову машины пуль вынудили водителя сдаться. Им оказался Игорь Алиев, давно получивший гражданство Украины азербайджанец, в прошлом — видный участник ОПГ Татарина. В 2005 году его пытались привлечь к ответственности за организацию нападения на митинг сторонников Ющенко 23 октября 2004 года, и Алиеву пришлось на несколько лет удариться в бега.

Двое других задержанных также оказались азербайджанцами. Один из которых — житель Баку Агаев Давуд Шахвелед оглу. Задержанным, у которых изъяли автомат и четыре пистолета, инкриминировали попытку убийства и посягательство на жизнь милиционера. Впрочем, неофициально правоохранители говорили, что азербайджанцы планировали не убивать жертву, а лишь напугать, чтобы тот отдал долг. Суд арестовал всех подозреваемых без права залога. Каким образом Агаеву (а по некоторым данным — и его подельникам), которым грозило заключение вплоть до пожизненного, удалось оказаться на свободе — пока остается неизвестным.

Вероятно, к этому мог быть причастным видный бизнесмен-миллионер, известный ещё и как уголовный авторитет Олег Бакинский. Его иногда называют вором в законе, но, по данным правоохранителей, этого титула у именитого в прошлом борца и по совместительству бригадира ОПГ Авдыша нет. Зато есть крепкий авторитет в азербайджанской диаспоре, большие связи в правоохранительных и других государственных органах Украины, Азербайджана и России, а также хорошие знакомства с некоторыми олигархами из этих стран.

Благодаря этим связям Бакинский строит не только официальный бизнес. Так, до недавнего времени к нему обращались попавшие за решетку российские бизнесмены: всего за полмиллиона долларов он мог обеспечить отдельный домик со всеми удобствами, включая телефон, интернет и джакузи, в колонии, расположенной на территории с хорошими климатическими условиями. А после оккупации Крыма он не без выгоды для себя помог многим украинским бизнесменам продать оставшиеся на полуострове имущество и бизнес.

Также правоохранители подозревают, что Олег Бакинский контролирует часть украинского наркобизнеса и деятельность группировок вымогателей. И предполагают, что вымогатели эти действуют в интересах видного вора в законе Лоту Гули.

45-летний Лоту Гули (Гули Бакинский), он же Салифов Надыр Нариман оглу, в прошлом году вышел на свободу, отсидев 22 года из 27-летнего срока. Несмотря на то, что в азербайджанских тюрьмах он был обеспечен всем — от хорошей еды до телевизора-плазмы и женского общества (одна из девушек после нескольких визитов к нему стала «Мисс Азербайджан») — Гули стремился на свободу, чтобы поучастовать в разделе сфер влияния в уголовном мире после убийства Деда Хасана и очередной посадки Шакро Молодого. Ещё находясь за решёткой, он уже начал «захватывать Украину».

Предположительно через людей Олега Бакинского под свой контроль Гули ставил работающих в Украине азербайджанских бизнесменов. Тех, кто отказывался платить дань, похищали, пытали и даже убивали. Так, за последние три года в Украине было похищено почти тридцать азербайджанцев. К большинству этих преступлений причастна азербайджанская мафия. Как предполагают в полиции, люди Бакинского и Гули «засветились» и в нескольких нашумевших похищениях, когда заложникам пришлось выплатить за своё освобождение миллионные суммы в биткоинах.

Также Гули стремится возглавить «азербайджанскую мафию» в Турции и России. Особого его внимания удостоились овощные рынки России, приносящие баснословные доходы. Он ввязался в войну против Ровшана Ленкоранского (предполагаемого заказчика убийства Деда Хасана). В 2016 году Ровшана убили в Стамбуле, а через полгода в этом городе обосновался после отсидки Лоту Гули. Впрочем, в конце прошлого года до него чуть не добрались одиннадцать киллеров во главе с братом Ленкоранского Намиком Джаниевым. И, по некоторым данным, в мае этого года Гули на некоторое время перебрался в Эмираты.

Между тем, азербайджанская диаспора в Украине обеспокоилась участившимися преступлениями против ее членов. Не называя никаких имен, активисты Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины несколько раз митинговали у МВД и распространяли заявления с требованиями к правоохранителям не допустить возврата к «бандитским 90-м».

Далеко не все азербайджанцы горят желанием работать на вора в законе Лоту Гули и его сообщников в Украине. И наряду с публичными акциями в диаспоре проходят события, не менее важные, но остающиеся вне поля зрения общества. Поэтому, хоть пока и нет прямых доказательств причастности Давуда Агаева к формируемой в Украине «империи Гули», правоохранители рассматривают его убийство, в том числе, и в свете разборок между криминальными группировками внутри диаспоры. // Иван КАСИЧ, «ФАКТЫ»