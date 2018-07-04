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У Чернівця пропагандистці «ДНР» дали 10 років

04.07.2018 11:25

 У Чернівцях суд заочно призначив 10 років позбавлення волі учасниці злочинної терористичної організації "ДНР" Майї Пироговій.

Як зазначається у судовому вироку, який оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень, обвинувачена у 2014 році за власної ініціативою вступила до лав незаконної терористичної організації "Донецька народна республіка".

Пирогова

З травня 2015 року Пирогова, будучи радикально налаштованою особою, підтримуючи злочинні наміри терористичної організації т.зв. "ДНР", займає посаду директора "Департаменту державної інформаційної політики Міністерства інформації ДНР".

Зазначається, що обвинувачена займається журналістською діяльністю на території "ДНР" та створює телепрограми за участю керівників незаконного збройного формування "ДНР".

Шевченківський районний суд визнав її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 Кримінального кодексу України і призначив їй покарання у вигляді десяти років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна, за виключенням житла. // 0372.ua

 

 

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