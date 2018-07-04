Сотрудники российского Сбербанка пытались похитить 40 миллионов со счета клиента

Полиция задержала девять человек, которые пытались похитить с банковского счета клиента Сбербанка 40 миллионов рублей.

Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в МВД.

Пятеро задержанных были сотрудниками банка. По версии следствия, одна из сотрудниц была организатором схемы и обещала остальным деньги за участие в преступлении. Имена задержанных не называются.

По данным РБК, преступники перевели деньги в сберегательные сертификаты и пытались обналичить их в двух отделениях Сбербанка в Санкт-Петербурге. Удалось ли им сделать это, не уточняется.

Одного из задержанных поместили под стражу, восемь человек находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка, подозреваемые были выявлены в результате внутреннего расследования службой безопасности банка, после чего и было «инициировано обращение» в правоохранительные органы. <…> «По результатам расследования сотрудники были незамедлительно уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме», — подчеркнули в банке. // Медуза

