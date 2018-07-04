У Києві судитимуть шахрая, який на «порятунок» онука виманив у пенсіонерки понад 6 тис. грн.

Київською місцевою прокуратурою № 3 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 44-річного чоловіка, який у шахрайський спосіб заволодів коштами пенсіонерки.

Так, у червні поточного року зловмисник разом з невстановленою слідством особою, зателефонував на стаціонарний телефон у помешкання літньої киянки. Представившись співробітником поліції, чоловік повідомив, що її онук перебуває у поліції за підозрою у вчинені злочину і для вирішення питання про його звільнення жінка має сплатити певну суму грошей.

У подальшому, згідно домовленостей, зловмисник прийшов до жінки додому та отримав від неї 6200 гривень. Після чого був затриманий працівниками поліції.

На сьогодні обвинувальний акт за ч. 2 ст. 190 КК України скеровано до Деснянського районного суду м. Києва для розгляду по суті. За скоєне зловмиснику, який вже був неодноразово судимий, загрожує до трьох років позбавлення волі.

Матеріали щодо його спільника виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва