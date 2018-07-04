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В столице на несколько дней отключат воду (адреса)

04.07.2018 11:55

"Киевводоканал" напомнил киевлянам о необходимости заранее запастись водой.

В Киеве из-за ремонтных работ 4-6 июля некоторые дома останутся без водоснабжения.

Водоснабжение будет отсутствовать 4-6 июля / фото УНИАН

Как сообщает пресс-служба «Киевводоканала», работы осуществляются для надежной работы систем водоснабжения.

Водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

04 июля с 22.00 до 07.00 05 июля – ул. Чешская, 1, 3; ул. И. Кудри, 22, 22-А; бул. Дружбы Народов, 17, 17-А (ж/б);

05 июля с 09.30 до 24.00 – просп. Рокоссовского, 10; ул. Кондратюка, 4 (ж/б);

05 июля с 10.00 до 18.00 – ул. Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14 (ж/б); ул. Бусловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11-А (ж/б).

06 июля с 09.00 до 21.00 – ул. Залессная, 1/72-17, 2-26 (п/б); ул. Планерная, 12-38/27, 11-41 (п/б); ул. Попельнянская, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (п/б).

«Благодарим за понимание и просим прощения за временные неудобства! Напоминаем о необходимости заранее запастись водой», – добавили в «Киевводоканале». // УНИАН

 

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