Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Суд признал банкротом «Черноморский судостроительный завод»

04.07.2018 12:05

Хозяйственный суд Николаевской области вчера признал банкротом публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод". 

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

Суд признал банкротом "Черноморский судостроительный завод"

"Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году было введено процедуру санации завода, о чем хозяйственный суд вынес соответствующее постановление. Однако, к сожалению, система мер по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить банкротство должника", - говорится в сообщении.

Итак, руководствуясь ст.ст.28, 37, 38, 40, 114 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом", Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля 2018 года постановил прекратить процедуру санации открытого акционерного общества "Черноморский судостроительный завод", признать Публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод" банкротом и начать ликвидационную процедуру.

Согласно постановлению, срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим. Прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота. У банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств (в частности по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной процедуры. Продажа имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном ст.44 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Отменяются аресты, наложенные на имущество должника, признанного банкротом, и иные ограничения по распоряжению имуществом такого должника. Наложение новых арестов или других ограничений относительно распоряжения имуществом банкрота не допускается.

Выполнение обязательств должника, признанного банкротом, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных разделу III Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

Со дня принятия хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры прекращаются полномочия органов управления банкрота по управлению банкротом и распоряжение его имуществом, руководитель банкрота увольняется с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника (собственников) имущества банкрота .

Напомним, 13 июля 2017 года Печерский районный суд Киева наложил арест на 99,87% акций и недвижимое имущество ОАО "Черноморский судостроительный завод".

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...