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Утром под Черниговом в ДТП погибли три человека (фото)

04.07.2018 12:16

Трагедия произошла сегодня утром на выезде из Чернигова, за автомобильным мостом через реку Десна.

На выезде из Чернигова, за автомобильным мостом через реку Десна, сегодня произошло ДТП, в результате которого три человека погибли, еще один получил травмы.

Сейчас продолжается досудебное расследование / фото cn.npu.gov.ua

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Согласно информации, на телефон службы «102» в 6:41 позвонил водитель и сообщил о ДТП возле автомобильного моста через Десну в пригороде Чернигова. На месте происшествия правоохранители установили, что легковой автомобиль «Джили», двигаясь по Киевскому шоссе в направлении с. Колычевка, за автомобильным мостом (район Старого вокзала) совершил лобовое столкновение с автомобилем «Газель», который двигался в сторону Чернигова.

Вследствие ДТП водитель и две пассажирки автомобиля «Джили» погибли на месте. Каретой экстренной медицинской помощи в больницу была доставлена еще одна пассажирка автомобиля «Джили».

Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование. // УНИАН

 

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