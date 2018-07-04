На хабарництві викрито офіцера урядового фельд’єгерського поштового зв’язку

3 липня 2018 року за процесуального керівництва військової прокуратури Чернівецького гарнізону Західного регіону України задокументовано факт вимагання і одержання неправомірної вигоди начальником відділу урядового фельд’єгерського поштового зв’язку у м. Чернівці.

Хабар у розмірі 600 дол США від громадянина призначався за прийом останнього на роботу. Крім того, 11 тис грн було отримано від підлеглого за виплату одноразових видів грошового забезпечення та видачу трудової книжки після звільнення.

Корупціонера затримано у порядку ст. 208 КПК України після отримання чергових частин оговореної суми неправомірної вигоди.

Спецоперація з викриття правопорушника проводилася слідчими Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Наразі проводяться обшуки за місцем роботи і проживання фігуранта справи. Вирішуються питання щодо повідомлення підполковнику про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України