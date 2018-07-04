Во Владивостоке зарезали женщину, ее сына и дочь

Убийство произошло в квартире дома по улице Тюменская. Погибшие - женщина 1954 года рождения, ее дочь 1974 года рождения и сын 1990 года рождения. У всех троих полицейские обнаружили признаки насильственной смерти, сообщается на сайте Следственного комитета по Приморскому краю.

Полицейские осмотрели место происшествия и нашли нож - именно им, судя по всему, и была зарезана семья. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Назначены судебные экспертизы.

Отметим, в декабре 2017 года во Владивостоке было совершено подобное преступление, с той разницей, что женщину с ребенком убил мужчина, который после этого покончил с собой, сообщал Vl.ru. В квартире на Камской, 5 были найдены тела 48-летней женщины, 49-летнего мужчины и их 11-летней дочери. Женщина и девочка скончались от множественных колото-резаных ранений в шею и спину, а мужчину нашли в ванной комнате с перерезанными венами и ножевым ранением. // NEWSru.com