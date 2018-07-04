Направлено до суду обвинувальний акт стосовно так званого депутата «Народної Ради «ЛНР»

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно громадянина України за фактом вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 КК України (вчинення умисних дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 КК України (вчинення умисних дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 258-3 КК України (вчинення умисних дій, направлених на участь та організаційне сприяння діяльності терористичної організації).

Розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року мешканця міста Красний Луч (нині Хрустальний) Луганської області за його згодою обрано депутатом першого скликання так званої «Народної Ради «ЛНР», у складі якої він взяв участь у так званому «засіданні депутатів першого скликання «Народної Ради «ЛНР» та проголосував за прийняття так званого «Тимчасового основного закону (конституції) «ЛНР».

У період з травня по листопад 2014 року так званий «депутат» вчиняв дії, направлені на незаконну зміну меж території України, підтримку режиму окупації частини Луганської області та функціонування самопроголошеної «ЛНР», шляхом прийняття, розповсюдження та застосування юридично нікчемних «законодавчих» та «нормативно-правових актів «ЛНР», направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. За участі псевдодепутата прийнятий так званий Закон «ЛНР» «Про правовий режим воєнного стану», на підставі якого самопроголошеним головою «ЛНР» введено в дію воєнний стан на тимчасово окупованій території Луганської області.

Нагадаємо, на початку травня 2018 року останнього затримано, повідомлено про підозру, та на підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України особі загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Луганської області