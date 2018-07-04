Рада поддержала усиление ответственности за вождение в пьяном виде

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Верховная Рада планирует усилить уголовную ответственность за ДТП с участием пьяных водителей, повлекшее смерть потерпевших.
За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проектом предусматривается дополнить новой статьей Уголовный кодекс Украины и внести изменения в Закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины", касающиеся нарушения Правил дорожного движения.
Предлагается пожизненное лишение права управления транспортными средствами, а также усиление уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств. Кроме этого предусмотрено усиление уголовной ответственности за ДТП, которые повлекли смерть. Предлагается наказывать виновных лиц лишением свободы на срок до 10 лет.
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