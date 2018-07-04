Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Рада поддержала усиление ответственности за вождение в пьяном виде

04.07.2018 12:50

Верховная Рада планирует усилить уголовную ответственность за ДТП с участием пьяных водителей, повлекшее смерть потерпевших. 

За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 240 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала усиление ответственности за вождение в нетрезвом состоянии

Проектом предусматривается дополнить новой статьей Уголовный кодекс Украины и внести изменения в Закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины", касающиеся нарушения Правил дорожного движения.

Предлагается пожизненное лишение права управления транспортными средствами, а также усиление уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств. Кроме этого предусмотрено усиление уголовной ответственности за ДТП, которые повлекли смерть. Предлагается наказывать виновных лиц лишением свободы на срок до 10 лет.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...