Охранник, ограбивший банк на 10 миллионов, оказался любителем женщин и кредитов

На содержание трех любовниц, видимо, собирается потратить деньги охранник ЧОПа, который в понедельник ограбил банк на 10 миллионов рублей на северо-востоке Москвы. Страж оказался должником со стажем и любил весело проводить время в окружении дам.

2 июля около 17.50 53-летний Аркадий — охранник ЧОПа, обслуживающего один из банков в районе Северное Медведково, заступил на смену. В обязанности стража входили сопровождение сотрудников сторонних организаций и контроль их перемещений по кассовому залу. Всего в это время на смене было восемь охранников.

Аркадий, находясь на посту, подошел к кассе пересчета наличных. В его действиях никто из четырех сотрудниц, находящихся в зале, не усмотрел подвоха, так как он мог перемещаться по залу свободно.

Секьюрити неожиданно достал из кассы две упаковки денег по 5 миллионов рублей каждая и положил их в черный пакет, который был у него с собой.

Как позднее сотрудники объясняли правоохранителям, такие действия их повергли в шок и никто не поднял тревогу. Аркадий быстрым уверенным шагом вышел через центральный вход и направился в сторону автобусной остановки. Увидев такси, он перешел на бег, запрыгнул в салон и был таков.

Кассирши доложили охране о случившемся только спустя несколько минут. Оперативники отследили маршрут грабителя: Аркадий доехал на такси до станции метро «Медведково», зашел в подземку и проследовал до «Варшавской». По дороге он переоделся, сменив черную форму на белую куртку. Поднявшись на поверхность, грабитель зашел в универмаг на Варшавском шоссе, где «скинул» в пакете пистолет с двумя магазинами, пропуск на свое имя и ключи от кассового зала. Сейчас поиски подозреваемого продолжаются. Предположительно, Аркадий залег на дно у кого-то из своих многочисленных знакомых в Московской области.

Как удалось выяснить «МК», Аркадий родом из подмосковного Домодедова. Отслужив в армии, он начал работать огранщиком алмазов, потом был сортировщиком багажа в аэропорту «Домодедово», а в 1999 году развелся с женой (она работает авиакассиром) и переехал от семьи. Кстати, 31-летний сын мужчины также работает в аэропорту — он диспетчер трансфера во «Внуково».

Аркадий устроился на работу инкассатором и поселился в «однушке». Холостяк очень быстро пристрастился к спиртному и любил погулять на широкую ногу, однако при этом по службе нареканий не имел, зарекомендовал себя как ответственный сотрудник. Как правило, кутеж длился первые несколько дней после зарплаты, а потом деньги заканчивались.

При этом Аркадий встречался сразу с тремя женщинами — местными жительницами, поварихой и продавщицами. Все три дамы периодически оставались у него ночевать, и гостеприимный охранник, чтобы продлить веселье, после того как зарплата заканчивалась, брал деньги в кредит.

Таким образом, к 2016 году Аркадий попал в критическое финансовое положение — у него накопилось долгов на 1,5 миллиона рублей. Тогда родственники (сын и бывшая жена) пришли ему на помощь и вразумили гуляку. Аркадию пришлось продать свою «однушку», и часть вырученной суммы он отдал кредитным организациям. Закрыв долги, охранник переехал в другую квартиру и на некоторое время даже завязал с красивым образом жизни. Но потом опять начал веселую жизнь в окружении преданных дам и загнал себя в долговую яму. К июлю 2018 года он набрал займов на 1 миллион 200 тысяч и уговорил сына оформить на себя кредит размером в 200 тысяч рублей. Очевидно, в очередной раз оказавшись в тупике, Александр решился на отчаянный шаг.