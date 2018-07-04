Во Львове убило током очередного любителя гулять по крышам поездов

Кроме того, за минувшие сутки на железнодорожных путях Львовщины погиб еще один человек, и один был травмирован.

На железнодорожной станции «Сихов» во Львове вечером 3 июля от поражения током на крыше грузового вагона погиб 24-летний мужчина.

Как сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, около 21:40 на железнодорожной станции «Сихов» во Львове (улица Зеленая, 385), на крыше недвижимого грузового железнодорожного вагона, стоявшего на пути №3, был смертельно поражен током 24-летний львовянин.

Правоохранители устанавливают, с какой целью мужчина находился поздно вечером на крыше грузового вагона.

Согласно информации департамента гражданской защиты Львовской ОГА, во Львовской области за минувшие сутки и сегодня, 4 июня, на железной дороге еще один человек погиб и один был травмирован.

Как отмечается в сообщении, 3 июля, в 08:55, на перегоне «Комарно - Коропуж», электропоезд «Львов - Сянки» смертельно травмировал 76-летнего жителя города Дрогобыч. Задержка движения поезда составила 28 минут.

4 июля, в 01:05, на железнодорожной станции «Пидзамче» во Львове (улица Огуречная, 2), электровозом был травмирован мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу скорой помощи Львова. Личность и возраст пострадавшего устанавливается.

По данным пресс-центра Львовской железной дороги, с начала года из-за собственной неосторожности и пренебрежения правилами безопасности на территории Львовской магистрали травмировались 45 человек, 31 из них - смертельно. // УНИАН