Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Премьер угрожает обратиться к армии для борьбы с контрабандой

04.07.2018 13:23

Премьер рассказал, что в нейтральных водах находятся 4 тыс. контейнеров, которые хотят обойти растаможку

Премьер-министр Владимир Гройсман угрожает обратиться в Вооруженные силы Украины для борьбы с контрабандными судами. Об этом он сказал сегодня, 4 июля, во время заседания правительства.

Пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты

"Сейчас 4000 контейнеров стоят в нейтральных водах, не растамаживаются, ждут, что договоримся. Не договоримся! Заходите, растамаживайтесь, платите налоги в государственный бюджет. Не долго ждать тот день, когда я обращусь в ВСУ, чтобы провести где-то там обучение. Я не могу этого терпеть!" – подчеркнул он.

Премьер рассказал, что только по Одесской таможне отчисления за каждый контейнер – в зависимости от товара – выросли от 5 до 10 тыс. гривен. По некоторым товарным группам отчисления выросли вдвое. Общий объем растаможки только с 20 по 26 июня составил 498 млн гривен за 1 тыс. 112 контейнеров.

"Берем только Одесскую таможню. С 20 по 26 июня, в то время, как мы начали нарабатывать решения по тем схемам, растаможена 1 тыс. 112 контейнеров с товарами на общую сумму 498 млн гривен", - сказал Гройсман.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что борьба с контрабандой привнесла в государственный бюджет в 2017 году 79 млрд гривен.

20 июня на заседании Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой. Также премьер-министр Владимир Гройсман назвал 10 действующих схем контрабандистов.

Кроме того, вступило в силу постановление правительства, согласно которому расширены полномочия полицейских в вопросах контроля над таможенниками. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...