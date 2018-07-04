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Суд зобов’язав повернути державі комплекс під Києвом, 10 га під яким зібралися забудувати дачами

04.07.2018 13:34

 Суд витребував у ПП «Фастторг-2009» на користь Міненерговугілля дослідно-виробничий випробувальний комплекс, що знаходиться в урочищі «Сваром’я» села Лебедівка Вишгородського району Київської області.

Про це свідчить рішення Госпсуду м. Києва від 21 березня.
 
ПП «Фастторг-2009» купило дослідно-виробничий випробувальний комплекс загальною площею майже 8 тис кв м 23 квітня 2015 року на електронних торгах з реалізації арештованого нерухомого майна за 3,62 млн грн.
 
Вказаний комплекс є державною власністю. Він був закріплений на праві господарського відання за ДП «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні», що належить до сфери управління Міненерговугілля.
 
Суд встановив, що цей комплекс є державним майном, у держпідприємства є свідоцтво про право власності на нього з 2004 року. Комплекс віднесено до переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких є їх відчуження.
 
Суд визнав торги, на яких був проданий комплекс, недійсними і витребував його у підприємства «Фастторг-2009».
 
«Фастторг-2009» 31 травня 2017 року передав цей комплекс в іпотеку компанії Emet Trading LP у якості забезпечення виконання зобов’язань за договором позики. Emet Trading LP подало апеляційну скаргу на рішення суду.
 
Окрім держпідприємства, торги 2015 року також оскаржив один із їх учасників. І суд теж підтвердив, що аукціон проведено всупереч мораторію на відчуження такого майна. Крім того, суд вказав, що торги були проведені держпідприємством «Інформаційні системи» Мін’юсту у межах виконавчого провадження, яке було здійснене неналежним чином. Так, це виконавче провадження було зведеним – туди були включені борги держпідприємства по зарплаті (1,9 млн грн), а також борги перед юрособами. Суд вказав, що через це із реалізованого майна неможливо виокремити частину, що не підпадала під дію мораторію, і 19 червня цього року теж визнав торги недійсними.
 
У травні 2017 року голова Київської ОДА Олександр Горган видав розпорядження про надання 10 га у с. Лебедівка в оренду ПП «Фастторг-2009» на 49 років. Цю землю планується забудувати дачнимибудинками.
 
ПП «Фастторг-2009» у 2009 році заснував киянин Роман Поліщук. Нинішнім засновником і директором ПП «Фастторг-2009» значиться киянин Олександр Олійников. // НАШІ ГРОШІ

 

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