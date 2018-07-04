Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Донетчине нацгвардейцы задержала трех боевиков «Л/ДНР»

04.07.2018 14:05

На Донетчине, на мобильном блокпосту возле Новгородского, задержали двух боевиков "ДНР" и еще одного - из "ЛНР", поймали возле села Благодатное

Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Сообщается, что двух граждан, 1990 и 1986 годов рождения, бойцы Нацгвардии задержали на мобильном блокпосту в районе населенного пункта Новгородское.

"Во время проверки этих лиц был сделан запрос через базу данных "Миротворец". В результате оказалось, что по базе данных мужчины проходят как боевики НВФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день на блокпосту, который расположен на выезде из с. Благодатное, военным нарядом был остановлен автомобиль "Форд Эскейп".

"В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, который проживает в г. Попасная, Луганской области, и имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР", - сообщают в полиции.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...