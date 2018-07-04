На Донетчине нацгвардейцы задержала трех боевиков «Л/ДНР»

На Донетчине, на мобильном блокпосту возле Новгородского, задержали двух боевиков "ДНР" и еще одного - из "ЛНР", поймали возле села Благодатное

Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Сообщается, что двух граждан, 1990 и 1986 годов рождения, бойцы Нацгвардии задержали на мобильном блокпосту в районе населенного пункта Новгородское.

"Во время проверки этих лиц был сделан запрос через базу данных "Миротворец". В результате оказалось, что по базе данных мужчины проходят как боевики НВФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день на блокпосту, который расположен на выезде из с. Благодатное, военным нарядом был остановлен автомобиль "Форд Эскейп".

"В результате проверки личности водителя установлено, что им является гражданин 1979 года рождения, который проживает в г. Попасная, Луганской области, и имеет связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ЛНР", - сообщают в полиции.