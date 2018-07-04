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Пенсионерка застрелила сына, который хотел сдать ее в дом престарелых

04.07.2018 14:17

"Вы хотите забрать мою жизнь, поэтому я заберу вашу", - сказала она перед убийством.

В америанському штате Аризона 92-летняя На Закарпатье охотник случайно застрелил пенсионера женщина застрелила во время ссоры своего 72-летнего сына.

Anna Mae Blessing, 92, who has been charged with murdering her son Credit: Maricopa County Sheriff's Office

Об этом сообщает Telegraph.

По словам пенсионерки, она планировала это несколько дней. Женщина спрятала два пистолета в карманах халата перед разговором с сыном. Причиной стало то, что мужчина вместе со своей подругой, которая переехала у нему за четыре месяцы до этого, хотел доставить мать в дом престарелых.

"Вы хотите забрать мою жизнь, поэтому я заберу вашу", - сказала пенсионерка сыну перед убийством. Впоследствии его тело нашли с огнестрельными ранами шеи и челюсти. Он скончался на месте. // ТСН

 

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