"Вы хотите забрать мою жизнь, поэтому я заберу вашу", - сказала она перед убийством.

В америанському штате Аризона 92-летняя На Закарпатье охотник случайно застрелил пенсионера женщина застрелила во время ссоры своего 72-летнего сына.

Об этом сообщает Telegraph.

По словам пенсионерки, она планировала это несколько дней. Женщина спрятала два пистолета в карманах халата перед разговором с сыном. Причиной стало то, что мужчина вместе со своей подругой, которая переехала у нему за четыре месяцы до этого, хотел доставить мать в дом престарелых.

"Вы хотите забрать мою жизнь, поэтому я заберу вашу", - сказала пенсионерка сыну перед убийством. Впоследствии его тело нашли с огнестрельными ранами шеи и челюсти. Он скончался на месте. // ТСН