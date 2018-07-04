У Мукачеві п’яний водій, який намагався втекти, «обклав» патрульних матами

Учора, 3 липня, близько опівночі, на вулиці Росвигівській мукачівські патрульні помітили автомобіль BMW, який рухався без увімкнених фар.

Патрульні вирішили зупинити водія, та чоловік на законну вимогу зупинки не реагував, а навпаки збільшив швидкість і намагався втекти.

За наслідком переслідування і блокування автомобіль зупинили на вулиці Українській. Під час розмови інспектори виявили у громадянина явні ознаки алкогольного сп’яніння, також у водія відсутнє право на керування транспортним засобом. Чоловік поводився зухвало та нецензурно лаявся в бік правоохоронців.

У встановленому законом порядку громадянинові запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, проте чоловік відмовився. В результаті на водія автомобіля поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали, інформує патрульна поліція в Закарпатській області. // zakarpattya.net.ua