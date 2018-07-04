Столична прокуратура відсудила на користь громади земельну ділянку вартістю 53 млн. гривень

Прокуратура міста Києва у судовому порядку домоглась повернення столичній громаді земельної ділянки по вул. Сиваській у Дніпровському районі міста Києва площею понад 16 тис. кв.м та вартістю майже 53 млн грн.

Встановлено, що приватне товариство, яке орендувало вказану земельну ділянку, після завершення терміну дії договору оренди у порушення норм Земельного кодексу України та умов договору, не повернуло її Київській міській раді.

Враховуючи викладене, заступником прокурора м. Києва було заявлено позов до Господарського суду м. Києва щодо повернення спірної ділянки законному власникові – територіальній громаді.

Суд з доводами прокурора погодився та задовольнив позов у повному обсязі.

Прес-служба прокуратури міста Києва