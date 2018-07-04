В Днепре семья чиновников Облавтодора прикарманила 4 миллиона гривень (видео)

По версии правоохранителей, в течение двух лет семья воровала топливо, а технику сдавала в аренду за наличные.

В Днепре на горячем поймали четырех должностных лиц Облавтодора, которые обвиняются в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что по версии прокуратуры, обвиняемые успели украсть по меньшей мере 4 миллиона гривень. Сумма убытков, при этом, может возрасти.

В автодоре, как утверждается, действовал целый семейный подряд. Возглавлял предприятие сын, отец вместе с другом руководил филиалом. Главным бухгалтером работала племянница, а мать была руководительницей частного предприятия, через которое выводили средства.

В течение двух лет, утверждают правоохранители, семья воровала топливо, а технику сдавал в аренду за наличные.

Чиновников арестовали на два месяца с правом внесения залога по 10 с половиной миллионов гривень каждому. Пока деньги они не внесли.

«Некоторую технику мы забирали из Полтавской области, буквально недавно. Она использовалась при проведении работ на коммерческом объекте. Средства, которые фактически оплачивались за выполнение этих работ, они передавались в карманы этих людей. Они использовали эту технику как собственную», - рассказал заместитель прокурора Днепропетровской области Роман Токарь.

Как сообщалось, прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей государственного предприятия «Днепропетровский облавтодор» и Открытого акционерного общества «ГАК «Автомобильные дороги Украины», которые в 2016-2017 гг вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог.

Ранее президент Петр Порошенко осадил главу автодора Днепропетровской области, который пошутил про деньги на ремонт дорог.

На вопрос, сколько его ведомству необходимо дополнительных средств на строительство дорог, исполняющий обязанности руководителя службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Владислав Животченко ответил: "А кто знает сколько".

"Шутить будете у себя дома, вас президент спрашивает, сколько нужно денег. Я вас не прощаю", - заявил Порошенко на попытки представителя автодора замять ситуацию. При этом самостоятельно он не смог ответить президенту и проконсультировался со своим помощником. // УНИАН