В Черкасской области сотрудница банка похитила из кассы почти 2,5 млн. грн.

В районном центре Звенигородка в Черкасской области будут судить сотрудницу банка, которая обвиняется в завладении средствами финансового учреждения на сумму 2 млн 430 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.

“Звенигородская местная прокуратура по результатам специального (заочного) досудебного расследования утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы г. Звенигородка, обвиняемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины”, - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемое лицо, будучи должностным лицом одного из отделений банка в г. Ватутино, с декабря 2008 года по январь 2009 года получила из кассы банка и присвоила наличные средства в сумме 136 тысяч долларов США, 65 тысяч Евро, 716 тысяч гривен, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составляло более 2 млн 430 тыс. грн, которые она использовала по своему усмотрению.

Примечательно, что в связи с укрывательством от следствия, указанное лицо объявлено в международный розыск. Прокуратурой принимаются меры для обеспечения рассмотрения дела в суде и привлечения злоумышленницы к ответственности.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.