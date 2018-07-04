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Житель Мелитополя застрелил студента из самопала

04.07.2018 15:15

Убийство произошло ночью на одной из центральных улиц города

Ночью 4 июля, около 2:30 на одной из центральных улиц Мелитополя — проспекте Богдана Хмельницкого – произошла стрельба: жители домов, рядом с которыми произошел инцидент, утверждают, что мужчины громко скандалили, после чего и произошел выстрел.

убийство

Как сообщили в пресс-службе управления полиции Запорожской области, с огнестрельным ранением брюшной полости в больницу был доставлен 19-летний житель Веселовского района, который учился в одном из мелитопольских вузов. От полученных травм он скончался в больнице.

Копы выяснили, что смертельный выстрел произвел 33-летний житель города – его разыскали и он был задержан. Известно, что он выстрелил в своего оппонента из самодельного оружия.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. // Сегодня

 

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