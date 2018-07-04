Житель Мелитополя застрелил студента из самопала

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Убийство произошло ночью на одной из центральных улиц города
Ночью 4 июля, около 2:30 на одной из центральных улиц Мелитополя — проспекте Богдана Хмельницкого – произошла стрельба: жители домов, рядом с которыми произошел инцидент, утверждают, что мужчины громко скандалили, после чего и произошел выстрел.
Как сообщили в пресс-службе управления полиции Запорожской области, с огнестрельным ранением брюшной полости в больницу был доставлен 19-летний житель Веселовского района, который учился в одном из мелитопольских вузов. От полученных травм он скончался в больнице.
Копы выяснили, что смертельный выстрел произвел 33-летний житель города – его разыскали и он был задержан. Известно, что он выстрелил в своего оппонента из самодельного оружия.
Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. // Сегодня
В 1986 году Анатолий Марченко объявил голодовку. После его смерти освободили всех политзаключенных СССР. 32 года назад все надеялись, что его смерть не напрасна и он станет...