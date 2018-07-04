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Президент подписал закон о валюте: что изменится

04.07.2018 15:27

Порошенко назвал подписание закона актом экономической свободы.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о валюте, либерализирующий обращение валюты и вводящий принцип «разрешено все, что не запрещено».

Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, закон был подписан в ходе встречи президента с бизнесом в Киеве.

«Это еще одна наша победа, и это еще один акт экономической свободы», - сказал президент.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон «О валюте и валютных операциях», который заменит устаревший декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года и предполагает принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

По информации НБУ, закон вступит в силу на следующий день после его публикации и вводится в действие через семь месяцев переходного периода, за шесть из которых регулятор доработает свои нормативно-правовые акты и обнародует их для заблаговременного ознакомления.

В частности, по новому закону банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес - получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане - инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.

Также закон отменит установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, новый закон отменит валютный контроль мелких расчетов, оставив только уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тыс. грн.

 

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