МЗС України: «Другим вироком Балуху Росія виходить за межі здорового глузду»

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Міністерство закордонних справ України працюватиме із зарубіжними партнерами України, щоб ті вимагали від Кремля звільнення українського активіста Володимира Балуха, другий можливий вирок йому є «виходом за межі здорового глузду».
Про це 4 липня в ефірі Радіо Крим.Реалії заявила речник зовнішньополітичного відомства України Мар'яна Беца.
«З огляду на, що перша справа (Балуха – КР) абсолютно сфабрикованою і заснованою на тому, що Балух – патріот України, він почав голодувати на знак протесту. І на цьому тлі, коли ми вимагаємо допуску наших лікарів, омбудсмена та правозахисників до Балуха, щоб дізнатися про стан його здоров'я, починається нова сфабрикована справа із незрозумілих звинувачень людини в ув'язненні», – сказала Беца.
За її словами, МЗС України висловив російській стороні протест, дуже стурбований станом здоров'я Балуха і вимагає від Росії допуску до нього українських або незалежних міжнародних лікарів.
«Довіряти окупаційної влади ми не можемо», – додала Беца.
Речник МЗС України уточнила, що російська влада в Криму переслідує «звичайних людей, які стали заручниками російської агресії».
У суді 2 липня прокурор запросив 4 роки колонії загального режиму за звинуваченням у дезорганізації роботи ІТТ, а з урахуванням першої кримінальної справи – 6 років колонії загального режиму і штраф на суму 10 тисяч рублів.
Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд 15 червня подовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту до 14 серпня.
ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).
Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.
МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста Володимира Балуха
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