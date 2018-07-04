МЗС України: «Другим вироком Балуху Росія виходить за межі здорового глузду»

Міністерство закордонних справ України працюватиме із зарубіжними партнерами України, щоб ті вимагали від Кремля звільнення українського активіста Володимира Балуха, другий можливий вирок йому є «виходом за межі здорового глузду».

Про це 4 липня в ефірі Радіо Крим.Реалії заявила речник зовнішньополітичного відомства України Мар'яна Беца.

«З огляду на, що перша справа (Балуха – КР) абсолютно сфабрикованою і заснованою на тому, що Балух – патріот України, він почав голодувати на знак протесту. І на цьому тлі, коли ми вимагаємо допуску наших лікарів, омбудсмена та правозахисників до Балуха, щоб дізнатися про стан його здоров'я, починається нова сфабрикована справа із незрозумілих звинувачень людини в ув'язненні», – сказала Беца.

За її словами, МЗС України висловив російській стороні протест, дуже стурбований станом здоров'я Балуха і вимагає від Росії допуску до нього українських або незалежних міжнародних лікарів.

«Довіряти окупаційної влади ми не можемо», – додала Беца.

Речник МЗС України уточнила, що російська влада в Криму переслідує «звичайних людей, які стали заручниками російської агресії».

У суді 2 липня прокурор запросив 4 роки колонії загального режиму за звинуваченням у дезорганізації роботи ІТТ, а з урахуванням першої кримінальної справи – 6 років колонії загального режиму і штраф на суму 10 тисяч рублів.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд 15 червня подовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту до 14 серпня.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста Володимира Балуха