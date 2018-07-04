Правоохоронці затримали жінку-підприємця за спробу підкупу посадовця ДФС

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Жінка - бізнесмен пропонувала та надала неправомірну вигоду державному податковому інспектору в сумі 20 тисяч гривень та понад тисячі Євро. В такий спосіб вона «оцінила« послугу за вирішення питання щодо зменшення суми нарахованих штрафних фінансових санкцій.
Слідчими Управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом прокурорів Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ та за оперативного супроводження працівників Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби у м. Києві затримано підприємця під час надання хабара службовій особі ДФС.
В такий спосіб фігурантка справи намагалася вирішити питання щодо зменшення суми нарахованих штрафних фінансових санкцій із 1,1 млн. гривень до 20 тисяч гривень. Послуги посадовця жінка «оцінила» у 20 тисяч гривень та 1,2 тисячі Євро.
На даний час вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
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