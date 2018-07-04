В России повесился известный КВНщик

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Звезда команды КВН «Пирамида» умер на 34-м году жизни
Участник команды «Пирамида» Аслан Алборов скончался сегодня ночью во Владикавказе.
Источник из окружения Аслана Алборова сообщил Super, что юморист покончил с собой, повесившись.
В МВД Северной Осетии пока никак не комментируют эту новость. По предварительной информации это произошло на базе отдыха в Северной Осетии, где Аслан находился вместе со своей возлюбленной.
Алборов с «Пирамидой» участвовал в КВН с 2004 по 2010 годы. В последнее время он работал режиссёром отдела линейного вещания на телеканале «Осетия-Ирыстон». // Super
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