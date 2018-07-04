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В России повесился известный КВНщик

04.07.2018 16:18

 Звезда команды КВН «Пирамида» умер на 34-м году жизни

Участник команды «Пирамида» Аслан Алборов скончался сегодня ночью во Владикавказе.

Фото: социальные сети

Источник из окружения Аслана Алборова сообщил Super, что юморист покончил с собой, повесившись.

В МВД Северной Осетии пока никак не комментируют эту новость. По предварительной информации это произошло на базе отдыха в Северной Осетии, где Аслан находился вместе со своей возлюбленной.

Алборов с «Пирамидой» участвовал в КВН с 2004 по 2010 годы. В последнее время он работал режиссёром отдела линейного вещания на телеканале «Осетия-Ирыстон». // Super

 

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