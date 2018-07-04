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В Харькове вынесен приговор мужчине, убившего таксиста из-за «украденного» iPhone

04.07.2018 16:44

Киевский районный суд Харькова вынес приговор мужчине, который убил таксиста из-за подозрения в краже iPhone 4S. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, 3 декабря 2014 года харьковчанин ехал в такси по улице Натальи Ужвий, когда между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за якобы украденного телефона. Во время потасовки злоумышленник дважды ударил свою жертву ножом в грудь. От полученных травм таксист на следующий день скончался в "неотложке".

Фото: Сегодня

Во время судебного разбирательства мужчина не признал свою вину и заявил, что не планировал убивать таксиста – харьковчанин утверждал, что накануне он воспользовался услугами перевозчика и попросил его зарядить iPhone.

По пути подсудимый якобы заснул, а когда проснулся – не нашел свой гаджет. На следующий день ему удалось связаться с новым "владельцем" и договориться о возврате телефона за 500 гривен.

Когда харьковчанин пришел на место встречи, там оказался таксист, с которым он ранее ехал. Мужчина рассказал обвиняемому, что смартфон якобы нашел один из клиентов, однако тот не поверил и обвинил водителя в краже.

Между ними вспыхнула драка, во время которой преступник ударил жертву "случайно открывшимся" раскладным ножом. Суд признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве и приговорил к восьми годам лишения свободы. // Сегодня

 

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