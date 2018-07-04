На Рівненщині судитимуть 13 членів ОЗГ, які збули громадянам «ліки» на суму понад 1 млн. грн.

Під процесуальним керівництвом відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області завершено досудове розслідування стосовно 13 членів організованої злочинної групи, які під виглядом представників відомих столичних оздоровчих та медичних центрів організували схему розповсюдження «псевдопрепаратів».

Встановлено, що злочинну групу створив та очолив мешканець Чернігівської області, до складу якої увійшло ще 12 членів, з чітким розподілом функцій між її учасниками. За допомогою телефонного зв’язку зловмисники повідомляли громадянам про діяльність на території України медичних установ, у яких можна придбати дорогі, але разом з тим ефективні лікарські препарати іноземного виробництва проти різних захворювань. Отримати замовлені ліки можливо було доставкою кур’єром.

Також учасники злочинної групи забезпечили широку рекламну кампанію під видом легальної діяльності з надання медичних послуг, вдавали із себе іноземних лікарів, проводили шляхом телефонного та електронного зв’язку діагностику організму клієнтів, координували діяльність так званих кур’єрів, які доставляли препарати жителям усіх областей України.

На подібну рекламу звернули увагу і мешканці Рівненської області та придбали у «псевдооператорів» колл-центрів звичайні дешеві біологічні активні добавки.

Шляхом обману та зловживання довірою громадян зловмисникам вдалося заволодіти понад 1 млн грн.

Злочинну діяльність організованої злочинної групи було ліквідовано працівниками прокуратури Рівненської області спільно з працівниками Головного управління Національної поліції в Рівненській області у лютому 2018 року.

Дії спільників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах у складі організованої злочинної групи).

Обвинувальний акт щодо учасників організованої злочинної групи направлено до суду для розгляду по суті.

Довідково: санкція статті КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Рівненської області