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У Білозерському районі Херсонщини чоловік до смерті побив колишнього однокласника

04.07.2018 17:10

У Білозерське відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря, що на вулиці під час сварки вдарили молодого чоловіка і він помер. На місце прибула слідчо-оперативна група.

Загиблим виявився 23-річний місцевий житель.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Йому 22 роки, до кримінальної відповідальності раніше не притягався. Він пояснив, що ввечері відпочивав з колишнім однокласником. Сварка між ними виникла через те, що вони не могли домовитися, хто з них піде купувати спиртні напої. Під час словесного конфлікту зловмисник вдарив потерпілого рукою у скроню. Свідки ж стверджують, що чоловік ще й вдарив загиблого пляшкою по голові. Сам затриманий пояснює, що погано пам’ятає вечірні події через алкогольне сп’яніння. Після нанесення тілесних ушкоджень потерпілому стало зле і він впав, свідки викликали «швидку», але молодий чоловік помер.

Як повідомив начальник Білозерського відділення поліції Юрій Прядко, наразі зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області

 

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